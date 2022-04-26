Из-за мероприятий на День Победы в Новосибирске перекроют дороги

Улицы будут перекрывать не только 9 мая, но также 5, 7 и 8 мая. Публикуем список.
Из-за празднования 9 Мая в Новосибирске четыре дня будут перекрыты дороги. В эти дни пройдут репетиции парада, легкоатлетическая эстафета, салют, патриотические акции, концерт и другие торжественные мероприятия
Публикуем полный список улиц, которые перекроют в Новосибирске 5, 7, 8 и 9 мая в связи с празднованием 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
5 мая с 17:30 до 22:30 и 7 мая с 07:00 до 12:30 будут перекрыты участки следующих дорог:
- Красный проспект (от улицы Фабричной до улицы Гоголя);
- улица Мичурина (от улицы Фрунзе до Орджоникидзе);
- улица Ядринцевская (от Красного проспекта до улицы Каменской);
- Орджоникидзе (от улицы Советской до Каменской);
- улица Кирова (от улицы Восход до Каменской);
- Октябрьская магистраль (от улицы Каменской до Красного проспекта).
8 мая с 08:00 до 18:00 будет перекрыта улица Депутатская (от Красного проспекта до Серебренниковской), с 20:00 до 23:00 перекроют улицу Плахотного (от улицы Станиславского до улицы Римского-Корсакова).
9 мая с 07:00 до 14:00 перекроют участки улиц:
- Красный проспект (от улицы Фабричной до Гоголя);
- улица Кралова (от Советской до Мичурина);
- улица Державина (от Советской до Мичурина);
- улица Фрунзе (от Советской до Мичурина);
- улица Мичурина (от Советской до Орджоникидзе);
- Октябрьская магистраль (от Серебренниковской до Каменской);
- улица Кирова (от Каменской до улицы Восход).
9 мая с 07:00 до 23:00 будут перекрыты:
- Красный проспект (от Советской до Фрунзе);
- улица Романова (от Советской до Мичурина);
- улица Потанинская (от Советской до Красного проспекта);
- улица Ядринцевская (от Красного проспекта до Каменской);
- улица Трудовая (от Орджоникидзе до Мичурина);
- улица Орджоникидзе (от Советской до Каменской);
- улица Ленина (от площади Ленина до улицы Советской);
- улица Депутатская (от Красного проспекта до Серебренниковской);
- улица Щетинкина (от Красного проспекта до Серебренниковской);
- улица Максима Горького (от Советской до Серебренниковской);
- улица Чаплыгина (от Советской до Красного проспекта);
- Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до Серебренниковской);
- улица Октябрьская (от Советской до Серебренниковской);
- улица Коммунистическая (от Советской до Серебренниковской);
- улица Свердлова (от Советской до Серебренниковской);
- улица Спартака (от Советской до Красного проспекта);
- улица Сибревкома (от Красного проспекта до Серебренниковской);
- технический проезд от площади Инженера Будагова до улицы Обской, 2;
- улица Каинская (от Красного проспекта до Серебренниковской).
Комментарии (0)