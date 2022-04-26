Из-за мероприятий на День Победы в Новосибирске перекроют дороги

Из-за празднования 9 Мая в Новосибирске четыре дня будут перекрыты дороги. В эти дни пройдут репетиции парада, легкоатлетическая эстафета, салют, патриотические акции, концерт и другие торжественные мероприятия

Публикуем полный список улиц, которые перекроют в Новосибирске 5, 7, 8 и 9 мая в связи с празднованием 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

5 мая с 17:30 до 22:30 и 7 мая с 07:00 до 12:30 будут перекрыты участки следующих дорог:

Красный проспект (от улицы Фабричной до улицы Гоголя);

улица Мичурина (от улицы Фрунзе до Орджоникидзе);

улица Ядринцевская (от Красного проспекта до улицы Каменской);

Орджоникидзе (от улицы Советской до Каменской);

улица Кирова (от улицы Восход до Каменской);

Октябрьская магистраль (от улицы Каменской до Красного проспекта).

8 мая с 08:00 до 18:00 будет перекрыта улица Депутатская (от Красного проспекта до Серебренниковской), с 20:00 до 23:00 перекроют улицу Плахотного (от улицы Станиславского до улицы Римского-Корсакова).

9 мая с 07:00 до 14:00 перекроют участки улиц:

Красный проспект (от улицы Фабричной до Гоголя);

улица Кралова (от Советской до Мичурина);

улица Державина (от Советской до Мичурина);

улица Фрунзе (от Советской до Мичурина);

улица Мичурина (от Советской до Орджоникидзе);

Октябрьская магистраль (от Серебренниковской до Каменской);

улица Кирова (от Каменской до улицы Восход).

9 мая с 07:00 до 23:00 будут перекрыты: