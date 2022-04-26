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Из-за мероприятий на День Победы в Новосибирске перекроют дороги

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Улицы будут перекрывать не только 9 мая, но также 5, 7 и 8 мая. Публикуем список.

Из-за празднования 9 Мая в Новосибирске четыре дня будут перекрыты дороги. В эти дни пройдут репетиции парада, легкоатлетическая эстафета, салют, патриотические акции, концерт и другие торжественные мероприятия

Публикуем полный список улиц, которые перекроют в Новосибирске 5, 7, 8 и 9 мая в связи с празднованием 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

5 мая с 17:30 до 22:30 и 7 мая с 07:00 до 12:30 будут перекрыты участки следующих дорог:

  • Красный проспект (от улицы Фабричной до улицы Гоголя);
  • улица Мичурина (от улицы Фрунзе до Орджоникидзе);
  • улица Ядринцевская (от Красного проспекта до улицы Каменской);
  • Орджоникидзе (от улицы Советской до Каменской);
  • улица Кирова (от улицы Восход до Каменской);
  • Октябрьская магистраль (от улицы Каменской до Красного проспекта).

8 мая с 08:00 до 18:00 будет перекрыта улица Депутатская (от Красного проспекта до Серебренниковской), с 20:00 до 23:00 перекроют улицу Плахотного (от улицы Станиславского до улицы Римского-Корсакова).

9 мая с 07:00 до 14:00 перекроют участки улиц:

  • Красный проспект (от улицы Фабричной до Гоголя);
  • улица Кралова (от Советской до Мичурина);
  • улица Державина (от Советской до Мичурина);
  • улица Фрунзе (от Советской до Мичурина);
  • улица Мичурина (от Советской до Орджоникидзе);
  • Октябрьская магистраль (от Серебренниковской до Каменской);
  • улица Кирова (от Каменской до улицы Восход).

9 мая с 07:00 до 23:00 будут перекрыты:

  • Красный проспект (от Советской до Фрунзе);
  • улица Романова (от Советской до Мичурина);
  • улица Потанинская (от Советской до Красного проспекта);
  • улица Ядринцевская (от Красного проспекта до Каменской);
  • улица Трудовая (от Орджоникидзе до Мичурина);
  • улица Орджоникидзе (от Советской до Каменской);
  • улица Ленина (от площади Ленина до улицы Советской);
  • улица Депутатская (от Красного проспекта до Серебренниковской);
  • улица Щетинкина (от Красного проспекта до Серебренниковской);
  • улица Максима Горького (от Советской до Серебренниковской);
  • улица Чаплыгина (от Советской до Красного проспекта);
  • Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до Серебренниковской);
  • улица Октябрьская (от Советской до Серебренниковской);
  • улица Коммунистическая (от Советской до Серебренниковской);
  • улица Свердлова (от Советской до Серебренниковской);
  • улица Спартака (от Советской до Красного проспекта);
  • улица Сибревкома (от Красного проспекта до Серебренниковской);
  • технический проезд от площади Инженера Будагова до улицы Обской, 2;
  • улица Каинская (от Красного проспекта до Серебренниковской).

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