Новосибирские пекарни, не повышающие цены на хлеб, получат финансовую поддержку

Новосибирской области из федерального бюджета направлено 72,6 миллиона рублей в целях компенсации части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба и хлебобулочных изделий. Еще более 733 тысяч рублей добавит региональный бюджет.

«Производство хлеба – главного компонента продуктовой корзины, находится на особом контроле. Для поддержки хлебопеков и стабилизации цен на хлеб Минсельхоз России продлил действие мер государственной поддержки, принятых в 2021 году: хлебопекарным предприятиям будет компенсироваться часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий недлительного хранения: по 2,5 рубля на килограмм продукции, – отметил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. – Воспользоваться данным механизмом смогут предприятия, которые возьмут на себя обязательство по не повышению цен на продукцию. В прошлом году хлебопекам нашей области оказана господдержка в объеме около 46 млн рублей с учетом областного софинансирования, в 2022 году сумма предусмотрена более значительная – 73,3 млн рублей».

В нашем регионе эта мера поддержки включена в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

Кроме того, министр подчеркнул, что основного сырья для мукомольной и хлебопекарной отраслей Новосибирской области – зерна на складах и элеваторах региона запасено с избытком. Сельхозпроизводители области на протяжении нескольких лет обеспечивают внутренний рынок зерном с большим профицитом, а в прошлом году был получен рекордный урожай зерновых.