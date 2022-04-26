«Экология-Новосибирск» потеряет статус регоператора по обращению с ТКО?

Сохранение значительных проблем в районах города до 29 апреля станет поводом для запуска процедуры расторжения соглашения с региональным оператором — компанией «Экология-Новосибирск».

В областном правительстве состоялось совещание под руководством замгубернатора Сергея Сёмки с представителями ООО «Экология-Новосибирск», управляющей компании МКС, мэрии Новосибирска, регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.



На совещании представители МКС опровергли информацию о намерении убрать контейнеры для твердых коммунальных отходов, установленные на площадках многоквартирных домов. Мэрия Новосибирска и МУП САХ подтвердили оказание помощи по вывозу ТКО в Дзержинском и Октябрьском районах.



Министерство ЖКХ и энергетики региона, в свою очередь, предупредило «Экологию Новосибирск» о юридических последствиях нарушений с вывозом ТКО. Сохранение значительных проблем в районах города до 29 апреля станет поводом для запуска процедуры расторжения соглашения с региональным оператором.



26 апреля, в Новосибирске на линии вышло 114 мусоровозов, в том числе техника МУП САХ. С подавляющего большинства контейнерных площадок мусор вывозится регулярно, однако проблемы сохраняются в Октябрьском районе города, особенно на ул. Лазурная, Грибоедова, Тургенева. На эти территории будет направлена техника «Спецавтохозяйства».