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«Экология-Новосибирск» потеряет статус регоператора по обращению с ТКО?

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Копания получила предупреждение о потенциальном расторжении соглашения из-за проблем с мусором.

Сохранение значительных проблем в районах города до 29 апреля станет поводом для запуска процедуры расторжения соглашения с региональным оператором — компанией «Экология-Новосибирск».

В областном правительстве состоялось совещание под руководством замгубернатора Сергея Сёмки с представителями ООО «Экология-Новосибирск», управляющей компании МКС, мэрии Новосибирска, регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

На совещании представители МКС опровергли информацию о намерении убрать контейнеры для твердых коммунальных отходов, установленные на площадках многоквартирных домов. Мэрия Новосибирска и МУП САХ подтвердили оказание помощи по вывозу ТКО в Дзержинском и Октябрьском районах.

Министерство ЖКХ и энергетики региона, в свою очередь, предупредило «Экологию Новосибирск» о юридических последствиях нарушений с вывозом ТКО. Сохранение значительных проблем в районах города до 29 апреля станет поводом для запуска процедуры расторжения соглашения с региональным оператором.

26 апреля, в Новосибирске на линии вышло 114 мусоровозов, в том числе техника МУП САХ. С подавляющего большинства контейнерных площадок мусор вывозится регулярно, однако проблемы сохраняются в Октябрьском районе города, особенно на ул. Лазурная, Грибоедова, Тургенева. На эти территории будет направлена техника «Спецавтохозяйства».

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