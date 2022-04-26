Где новосибирцы смогут посмотреть салюты в честь 9 мая?

В День Победы-2022 для новосибирцев организуют сразу семь салютов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Два салюта по традиции состоятся на Михайловской набережной и на площади Ленина, возле НОВАТа. К списку добавились еще пять локаций: стадион «Локомотив» на улице Первомайская, мемориальный комплекс на Монументе Славы, территории детской музыкальной школы №9 на улице Молодости, ТЦ «Эдем», а также ДК «Академия» на улице Ильича.

«Мы понимаем, что, скорее всего, еще присоединятся, потому что многие предприниматели также хотят внести свой вклад в 9 мая», — отметила госпожа Терешкова.