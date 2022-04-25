Крупнейший в Новосибирской области ковидарий вернулся к основному профилю

Городская клиническая больница №11 Новосибирска 25 апреля возобновила работу как многопрофильный стационар, в котором для коронавирусных пациентов оставили всего 30 коек. Два года без перерывов на базе этой больницы работал крупнейший инфекционный госпиталь региона.

Семиэтажное здание больницы на 642 койки отдали под ковидный госпиталь весной 2020 года. По словам главного врача ГКБ №11 Алексея Величко, за это время через медучреждение прошло около 10 тысяч пациентов.

Пока здесь еще остаются семь тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией, под «красную зону» сохранили часть второго этажа. Предполагается, что сюда будут госпитализировать пациентов с положительным результатом ПЦР, которым нужен гемодиализ. Попадать в изолятор они будут обособленно, минуя общий приемный покой. Все остальные отделения возобновляют работу по прежним профилям: терапия, хирургия, эндокринология, кардиология, неврология, урология, гинекология и т.д. Больница принимает жителей Ленинского и Кировского районов Новосибирска.

«Уже давно хотелось поработать по профилю, но перед нами стояла задача, и мы ее выполнили достойно. Отдельное спасибо коллективу. Сейчас мы приступаем к новой поставленной задаче – возвращаемся в свой основной профиль. За три недели апреля 200 человек выписали, после отмыли [помещения], залили растворами, еще раз отмыли, расставили [мебель и оборудование], принесли медикаменты, хирургические инструменты. Сегодня уже первые пациенты поехали. Лечить инфекционных больных – это не наш профиль. У нас узкие специалисты, конечно, хотят работать по своим специальностям, поэтому они очень рады», – отметил главврач

Его слова подтвердил заведующий отделением неотложной хирургии ГКБ № 11 Борис Голубев: «Настроение прекрасное, первый день работы, долго этого ждали. Скучали и врачи, и средний медицинский персонал, и младший. Эмоции у всех положительные».