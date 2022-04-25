Красный проспект попал в топ-5 самых дорогих торговых улиц страны

Какие российские улицы — самые дорогие с точки зрения стоимости аренды помещений стрит-ритейла, выяснили аналитики. В рейтинге оказался и Красный проспект в Новосибирске, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование консалтинговой группы SRG.

В рейтинг включили улицы 14 городов-миллионников, за исключением Москвы и Петербурга. Места распределялись по максимальной запрашиваемой ставке аренды в первом квартале текущего года без учета НДС.

К помещениям стрит-ритейла относятся торговые точки, расположенные на первых этажах зданий. Дороже всего такую точку можно арендовать на проспекте Ямашева в Казани — один квадратный метр будет стоить от 4,9 до 30 тыс. рублей в год.

Далее следует улица Байкальская в Иркутске, где арендная ставка колеблется в пределах 4,7-30 тыс. рублей. На третьем месте по дороговизне — улица Дзержинского в Ставрополе (4,5-25 тысяч), а на четвертом — Советский проспект в Кемерово (4,6-23,8 тысяч).

Четвертую строчку рейтинга разделили сразу четыре торговые улицы: Шеронова в Хабаровске, Большая Московская во Владимире, Максима Горького в Нижнем Новгороде и Красный проспект в Новосибирске. На каждой аренда квадратного метра по максимальной ставке достигает 20 тыс. рублей в год. При этом самая низкая ставка оказалась именно на Красном проспекте — 4 тыс. рублей.

Фото: 2ГИС