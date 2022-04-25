В новосибирском правительстве обсудили острую проблему с вывозом мусора

В ходе оперативного совещания с членами новосибирского правительства глава области поручил министерству ЖКХ и энергетики региона применять любые административные меры для исключения дестабилизации сферы обращения с отходами.

«Подтверждается версия коммерческого конфликта. Конечно, к региональному оператору в течение прошлого года накопилась масса вопросов и претензий. Но участникам рынка абсолютно недопустимо использовать жителей города в качестве заложников и жертвовать их комфортом ради урегулирования коммерческих разногласий. Оператора это никак не оправдывает – взяли на себя ответственность, решайте задачу как угодно, независимо от обстоятельств, – подчеркнул губернатор. – Необходимо обеспечивать выполнение предоставления услуги жителям города и области независимо от обстоятельств. Вмешивайтесь в этот конфликт, принимайте меры, разрешаю принимать любые решения. Совершенно очевидно, что не удалось устроить этот скандал в новогодние праздники. Все должно быть подготовлено к длинным майским праздникам».



Сегодня ситуация с вывозом мусора в Новосибирске в целом стабилизирована. В воскресенье, 24 апреля поступило 17 обращений граждан на невывоз, в то время как в пиковый день на прошлой неделе – 22 апреля – таких обращений было зафиксировано 107. Сохраняются определенные проблемы с вывозом ТКО в Октябрьском, Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска, а также в городе Обь. Региональный оператор принимает меры для их устранения, – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе оперативного совещания в Правительстве региона. Министр подчеркнул, что сейчас в первую очередь вывозят скопившийся мусор с площадок при многоквартирных домах.



Как сообщила генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова, всего в Новосибирске оборудовано 8400 контейнерных площадок для сбора ТКО, с 20 апреля полностью был прекращен вывоз мусора с 3100 площадок в четырех районах правобережья. На линию не вышли 211 сотрудников компании «Экотранс-Н». Сейчас этот коммерческий конфликт решается административным путем, часть сотрудников «Экотранса» вышли на работу. В ночь с воскресенья на понедельник в Новосибирске работало 107 единиц техники на вывозе мусора.



В качестве снятия возможных рисков из-за действий коммерческих структур в сфере работы с ТКО для Новосибирска закуплена тысяча новых контейнеров для сбора мусора, остальные поставки должны быть завершены к 15 мая. В случае если от оператора контейнеров поступит требование о снятии их с площадок, с 15 мая в городе начнут устанавливать новые контейнеры.

Фото: архивы пресс-служб