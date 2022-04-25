«Универсальные ярмарки поддерживают местных производителей и сдерживают рост цен»

Серию областных оптово-розничных универсальных ярмарок, которая продлится до декабря и завершится в Краснозерском, традиционно – уже в седьмой раз – открывает Искитимский район. Работу ярмарки 23 апреля проконтролировали губернатор Андрей Травников и председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Глава региона напомнил, что ярмарка в рабочем поселке Линёво известна не только в Новосибирской области, но и за пределами нашего региона – в 2018 году федеральным Минпромторгом она была признана лучшей ярмаркой России. «По масштабам сегодняшнего события можно претендовать на повторение этого рекордного достижения. Двухлетняя пандемийная пауза завершена, и в этом году весь график ярмарочных мероприятий будет реализован. Задача таких ярмарок – поддержать местных производителей, обеспечить наших потребителей качественными продуктами по низким ценам, сдерживать рост цен».