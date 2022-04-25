«Универсальные ярмарки поддерживают местных производителей и сдерживают рост цен»

Работу весенней ярмарки на минувших выходных лично проконтролировал губернатор Андрей Травников.
Серию областных оптово-розничных универсальных ярмарок, которая продлится до декабря и завершится в Краснозерском, традиционно – уже в седьмой раз – открывает Искитимский район. Работу ярмарки 23 апреля проконтролировали губернатор Андрей Травников и председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
Глава региона напомнил, что ярмарка в рабочем поселке Линёво известна не только в Новосибирской области, но и за пределами нашего региона – в 2018 году федеральным Минпромторгом она была признана лучшей ярмаркой России. «По масштабам сегодняшнего события можно претендовать на повторение этого рекордного достижения. Двухлетняя пандемийная пауза завершена, и в этом году весь график ярмарочных мероприятий будет реализован. Задача таких ярмарок – поддержать местных производителей, обеспечить наших потребителей качественными продуктами по низким ценам, сдерживать рост цен».
Андрей Шимкив отметил, что на этой ярмарке можно увидеть очень много товаров импортозамещения. «Наша задача – помогать расширяться местным производителям. Все рынки сегодня для них открыты, и они способны заместить на них все импортные товары и продукты».
Среди участников ярмарки-2022 в Линёво — почти 200 производителей из восьми районов Новосибирской области и четырех городских округов (Искитимский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Тогучинский, Черепановский районы, города Новосибирск, Бердск, Искитим и Обь).
Накануне праздника Пасхи самым востребованным товаром стали яйца, куличи, творог и другие продовольственные товары. Также популярны сезонные товары: саженцы плодоовощных культур, декоративных растений и цветов, семенной сортовой картофель. Организации, предприниматели, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств помогают с выбором, подбирают сорта, консультируют покупателей о методах посадки, выращивания и ухода за растениями.
5% от общего количества товаропроизводителей, участвующих в ярмарке, – производители молока и молочной продукции; десять процентов участников – это предприятия, занимающиеся производством и переработкой мяса КРС, мяса птицы, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов; 11% участников выпекают хлеб и хлебобулочные изделия. Более 50% в общем ассортименте ярмарки – непродовольственные товары (строительные материалы, одежда и обувь, удобрения и т.д.). Такие универсальные ярмарки – отличная возможность приобрести разнообразные товары по оптовым ценам, поддержав при этом местных производителей.
Фото: архивы пресс-служб
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