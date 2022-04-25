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Город засияет: гирлянды на 5,5 миллиона рублей закупит мэрия Новосибирска

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Аукцион завершится уже 4 мая.

Электронный аукцион на поставку и монтаж сотни уличных гирлянд-перетяжек объявил департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Согласно заявке на сайте госзакупок, новый декор обойдется городскому бюджету в сумму почти 5,5 миллиона рублей.

Длина каждой гирлянды должна быть не менее 12 метров, сказано в документах. На одной растяжке должно быть минимум 36 вертикальных нитей длиной от 0,5 до 1,3 метров. На концах нитей — светящиеся прозрачные шары диаметром 180 сантиметров. Одну перетяжка оценили в 54,9 тысяч рублей.

Уже 4 мая аукцион завершится. Поставщик должен доставить товар и установить его в течение месяца с момента заключения контракта.

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