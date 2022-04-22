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С 4 мая мэрия Новосибирска может начать изъятие электросамокатов у кикшеринговых компаний

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Причина — несоблюдение договоренностей касательно парковочных мест.

Городская администрация заявила о готовности изымать электросамокаты у кикшеринговых компаний из-за несоблюдения договоренностей об использовании территории под парковки. О таких намерениях со стороны мэрии сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

«На сегодняшний день только компания Whoosh оформила 28 парковочных площадочек, и только в Октябрьском районе. Компания Urent не оформила ни одной площадки, — отметил господин Витухин. — В связи с этим сделаны последние китайские предупреждения. 4 мая — срок, который мы дали».

В том случае если кикшеринговые организации не пойдут навстречу муниципалитету, мэрия может начать изымать самокаты, по разрешению прокуратуры.

Начальник департамента добавил, что стоимость парковки на муниципальной земле — копейки: 190 рублей за квадратный метр.

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