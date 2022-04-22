На Пасху в Новосибирске перекроют дороги

Во время мероприятий в честь праздника Пасхи в Новосибирске ограничат движение. В ночь с 23 на 24 апреля 2022 года с 23:00-4:00 временно прекратят движение транспорта для безопасного проведения Крестных ходов по территории городских храмов и по улицам, прилегающим к ним. Ограничения не коснутся общественного транспорта, автомобилей ритуальных компаний и коммунального хозяйства.



Движение прекратят на следующих участках автомобильных дорог:

- по проезжей части от переулка 2-го Пархоменко до ул. Пархоменко;

- по переулку 1-му Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Дружбы;

- по ул. Советской на участке от ул. Спартака до ул. Каинской;

- по нечетной стороне Красного проспекта на участке от ул. Каинской до ул. Спартака;

- по ул. Урманова на участке от ул. XX Партсъезда до ул. Саввы Кожевникова;

- по ул. Саввы Кожевникова на участке от ул. Аникина до ул. Урманова;

- по внутридворовым проездам у здания № 6 на ул. Саввы Кожевникова;

- по внутридворовым проездам у здания № 139/1 на ул. Связистов;

- по ул. Клубной и внутридворовым проездам у здания № 96 на ул. Клубной;

- по ул. Пермской на участке от ул. Демьяновской до ул. Пархоменко;

- по внутридворовым проездам у здания № 11 на ул. Киевской;

- по четной стороне ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Квартал 101 до ул. Ватутина;

- по четной стороне ул. Ватутина на участке от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской;

- по ул. Советской на участке от ул. Гоголя до ул. 1905 года;

- по ул. Новогодней на участке от ул. Космической до ул. Таймырской;

- по ул. Таймырской на участке от ул. Новогодней до ул. Немировича-Данченко.



Кроме остановки движения, возле городских храмов ограничат парковку. Водителям нужно обратить внимание на соответствующие дорожные знаки.