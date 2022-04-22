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Когда в Новосибирске заработают фонтаны?

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Откроют ли сезон к полномасштабному празднованию Дня Победы, ответили в «Горфонтане».

В Новосибирске готовятся к началу сезона фонтанов. В последние годы их традиционно запускают к 9 мая. 2022 год не станет исключением.

«Вечером 8 мая все фонтаны будут готовы к пуску. Торжественный пуск произойдет утром в День Победы», — сообщил НДН.инфо директор «Горфонтана» Валерий Науменко.

В более ранние сроки открыть фонтаны не получится. Причина — в погоде: на фоне низких температур существует риск, что трубы замерзнут.

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