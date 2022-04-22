1 мая в Новосибирске стартует обработка парков от клещей

1 мая в Новосибирске начнут обработку парков и других общественных территорий от клещей. Площадь обработки составит более 217 гектаров. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

В нашем городе планируют обработать от клещей девять парков: «Бугринская роща», «Первомайский», парк имени Кирова, «Сосновый бор», «Заельцовский», Центральный пар, «Сад им. Дзержинского» и Михайловскую набережную. Противоклещевую обработку также проведут в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.

Силами подрядчиков будет обработано 217 гектаров — а эти цели из бюджета выделено 454 тысяч рублей. Кроме того, силами «Горзеленхоз» обработают 37 озелененных локаций — на это выделено 63 тысячи.

Также будут обрабатывать кладбища в канун Пасхи, Радоницы, Троицы и перед Днем Победы.

Обработка общественных пространств будет завершена к 31 мая.