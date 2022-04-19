Крупнейший для России центр лучевой терапии заработал в Новосибирской области

Площадь центра – более тысячи квадратных метров, инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей.
Возможности центра высоко оценили глава региона Андрей Травников, председатель совета директоров ГК «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин, президент ГК »МедИнвестГрупп» Сергей Нотов, побывавшие на площадке уникального медучреждения во вторник, 19 апреля.
Проект по созданию центра лучевой терапии реализован в рамках соглашения между группой компаний «МедИнвестГрупп» и правительством Новосибирской области. Инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей. Площадь центра – более тысячи квадратных метров, установленные здесь четыре линейных ускорителя последнего поколения, делают его уникальным не только в Сибири, но и в стране в целом. С открытием центра расширяются возможности для медицинского туризма из соседних государств, таких как Казахстан, Таджикистан, Узбекистан.
«С открытием центра Новосибирская область получает дополнительные возможности по объему и качеству медицинской помощи. Сегодня в Российской Федерации нет ничего подобного, здорово, что такая концентрация медицинских мощностей достигнута у нас в регионе. Даже врачи еще не осознали, какими возможностями они теперь располагают. По нашим оценкам, этот центр может не только закрыть потребности жителей Новосибирской области в этом виде медицинских услуг, но и помочь жителям других регионов, даже соседних государств.
Уникальность проекта в том, что удалось совместить возможности Новосибирской городской клинической больницы №1, площади, коллектив, возможности национального проекта «Здравоохранение», часть оборудования была приобретена по этому проекту, и вложения частного инвестора. За счет объединения усилий получился такой уникальный центр, хотел бы поблагодарить своих коллег, и наших частных партнеров из „МедИнвестГрупп“ за настойчивость, скоординированность наших действий, поздравить с успешным завершением проекта», – отметил Андрей Травников.
«Хочу подчеркнуть, что Новосибирская область сегодня в очередной раз подтверждает свой негласный титул медицинской столицы Сибири и Дальнего Востока. Технологии, которые здесь применены, действительно уникальные. Такой уровень лечения применяется в ведущих мировых клиниках Израиля, Германии или Южной Кореи. Вместе с правительством региона мы сделали все возможное, чтобы он стал доступен и нашим землякам. На самом же деле он становится центром передовой медицинской помощи макрорегиона, куда входят Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.
И это только начало – на очереди открытие клинико-диагностического центра с центром амбулаторной онкологической помощи, ЦАОП, на 3,5 тыс. кв. м, запуск циклотронно-радиохимического комплекса, который позволит дать старт центрам высокоточной ПЭТ/КТ диагностики в Новосибирске и в Омске. Идет работа над проектом долгожданного онкологического диспансера, который завершит формирование сибирского онкологического хаба от ГК „МедИнвестГрупп“. Все мощности наших центров будут задействованы как учебная база для студентов, ординаторов, аспирантов Новосибирского медицинского университета», – сказал президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов.
Центр открыт в запланированные сроки, несмотря на то, что работы по ремонту и оснащению помещений велись в период коронавирусных ограничений. В новом центре пациенты обслуживаются по программе государственных гарантий – ОМС, бесплатно, по направлению лечащего врача. Направлять пациентов в центр будут два медицинских учреждения – Новосибирская городская клиническая больница №1 и Новосибирский областной клинический онкологический диспансер. Такая маршрутизация обеспечит оптимальную загрузку центра и позволит тысячам сибиряков получать самое современное лечение онкозаболеваний. Около 3 тыс. человек в год могут проходить лечение в центре по квотам, в дальнейшем это число планируется увеличить.
Четыре линейных ускорителя, относящиеся к новейшим разработкам лидера рынка компании Varian – два ускорителя модели Halcyon и два ускорителя модели TrueBeam STX, позволят активно применять в том числе особый метод лечения онкологии – стереотаксис, или радиохирургия. Специалисты подчеркивают, что преимущество метода заключается в сверхточном воздействии на опухоль высокой дозой ионизирующего излучения. Полного лечебного эффекта можно достичь всего за один-три сеанса.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)