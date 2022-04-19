Крупнейший для России центр лучевой терапии заработал в Новосибирской области

«Хочу подчеркнуть, что Новосибирская область сегодня в очередной раз подтверждает свой негласный титул медицинской столицы Сибири и Дальнего Востока. Технологии, которые здесь применены, действительно уникальные. Такой уровень лечения применяется в ведущих мировых клиниках Израиля, Германии или Южной Кореи. Вместе с правительством региона мы сделали все возможное, чтобы он стал доступен и нашим землякам. На самом же деле он становится центром передовой медицинской помощи макрорегиона, куда входят Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.



И это только начало – на очереди открытие клинико-диагностического центра с центром амбулаторной онкологической помощи, ЦАОП, на 3,5 тыс. кв. м, запуск циклотронно-радиохимического комплекса, который позволит дать старт центрам высокоточной ПЭТ/КТ диагностики в Новосибирске и в Омске. Идет работа над проектом долгожданного онкологического диспансера, который завершит формирование сибирского онкологического хаба от ГК „МедИнвестГрупп“. Все мощности наших центров будут задействованы как учебная база для студентов, ординаторов, аспирантов Новосибирского медицинского университета», – сказал президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов.