Новосибирцев приглашают выбрать объекты для благоустройства

В нашем регионе стартовало голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование продлится до 30 мая. На оперативном совещании министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов доложил главе региона Андрей Травникову, какие проекты и в каких городах и селах нашей области предложены для голосования.

Всего проектов 29 – в 14 городах и поселках области. Большинство проектов – парки, скверы, пешеходные улицы. Так голосование по выбору объектов благоустройства проходит в Бердске, Искитиме, Карасуке, Краснообске, Куйбышеве, Линёве, Сузуне и Татарске.



В Барабинске и рабочем поселке Маслянино жители выбирают виды работ: артобъекты, дорожки, освещение. За очередность благоустройства будут голосовать в поселке Горный, Тогучине и городе Обь, а новосибирцам предложено выбрать название общественного пространства, которое планируется создать в русле реки Каменка в Дзержинском районе. «Это очень масштабный и интересный проект, который соответствует лучшим современным практикам – создание обширных территорий досуга и необычных архитектурных решений на водных объектах внутри большого города», – отметил господин Архипов.



Общественные пространства, которые побеждают в голосовании, в обязательном порядке получают финансирование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование проходит на единой цифровой платформе 54.gorodsreda.ru. Принять участие в голосовании на единой платформе может любой гражданин России старше 14 лет, авторизовавшись через сайт Госуслуг.