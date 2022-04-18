В Новосибирской области резко вырос уровень инфляции

«В марте годовая инфляция в Новосибирской области возросла до 18,27% после 10,78% в феврале. При этом уровень региональной инфляции сложился практически на уровне округа (18,26%) и выше, чем по России в целом (16,69%), — сообщает Банк России. — На ускорение инфляции в регионе повлияли последствия введенных внешних санкций — всплеск потребительского спроса, рост издержек производителей и поставщиков на фоне ослабления рубля и нарушения производственно-логистических цепочек».

Продовольственная и непродовольственная инфляция превысила 21%, рост цен на услуги составил 4,47%. Больше всего в цене поднялась плодоовощная продукция — на 35,43% по сравнению с предыдущим месяцем. «Снижение предложения импортных овощей и фруктов, обусловленное перебоями в поставках, и ослабление рубля повлияли на увеличение годовых темпов прироста цен на помидоры, капусту, бананы, груши и виноград, а также подорожание яблок», — отмечают в ЦБ.

Кроме того, в лидерах по росту стоимости сахар, мука, макаронные и крупяные изделия. Регулятор связывает это с ажиотажным спросом на продукты длительного срока хранения. Рост цен на мясо и прочие продукты животноводства объясняются повышением стоимости импортных кормовых добавок и ветеринарных препаратов, удорожанием сырья и упаковки.

Ограничение поставок иностранных автомобилей, приостановка деятельности в нашей стране ряда автопроизводителей привели к снижению предложения на авторынке. Вместе с ослаблением рубля это обусловило ускорение годового роста цен на легковые автомобили.

Повышение спроса на фоне ослабления рубля, а также ожиданий сужения ассортимента и доступности товаров из-за санкций привели к ускорению годового роста цен на компьютеры, смартфоны, электротовары и другие бытовые приборы. Нарушение логистических цепочек, приостановка деятельности в РФ ряда зарубежных компаний и повышение стоимости сырья и фурнитуры на фоне ослабления рубля оказали основное влияние на ускорение роста цен на обувь, одежду и трикотажные изделия.

При этом из-за снижения экспорта нефтепродуктов увеличились объемы поставок на внутренний рынок, благодаря чему в регионе в годовом выражении замедлился рост розничных цен на бензин, дизель и газомоторное топливо.