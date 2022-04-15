18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Два салюта и фейерверк запустят в Новосибирске на 9 мая

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Один из салютов можно будет увидеть утром, во время парада.

Вечерний праздничный салют в честь Дня Победы состоится в Новосибирске в этом году. Мэр города Анатолий Локоть заявил, что соответствующее решение министра обороны России уже есть. Запуск салюта военнослужащие традиционно организуют возле Михайловской набережной.

Глава сибирской столицы также отметил, что еще один салют организуют утром 9 мая, когда во время парада будет исполняться гимн страны. Однако откуда его запустят, мэр не уточнил.

Кроме того, Анатолий Локоть сообщил, что в планах — фейерверк в районе НОВАТа.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: