Два салюта и фейерверк запустят в Новосибирске на 9 мая

Вечерний праздничный салют в честь Дня Победы состоится в Новосибирске в этом году. Мэр города Анатолий Локоть заявил, что соответствующее решение министра обороны России уже есть. Запуск салюта военнослужащие традиционно организуют возле Михайловской набережной.

Глава сибирской столицы также отметил, что еще один салют организуют утром 9 мая, когда во время парада будет исполняться гимн страны. Однако откуда его запустят, мэр не уточнил.

Кроме того, Анатолий Локоть сообщил, что в планах — фейерверк в районе НОВАТа.