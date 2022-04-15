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5 и 7 мая в Новосибирске состоятся репетиции Парада Победы

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Трибуны для зрителей планируют смонтировать 5 мая.

В этом году новосибирцев ждет полномасштабное празднование Дня Победы — первые полноценное торжество на 9 мая со времен начала коронавирусной пандемии. Уже определены даты проведения репетиций парада: они состоятся 5 и 7 мая.

5 мая репетиция будет проходить в 20 часов, 7 мая — в 10 часов. Эта информация указана в постановлении, опубликованном мэрией Новосибирска.

Кроме того, в документе говорится, что трибуны для зрителей смонтируют 5 мая. Также отмечено, что до 22 апреля опубликуют карту улиц, где будет ограничено движение в городе в ходе подготовки к Дню Победы.

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