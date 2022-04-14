В новосибирском транспорте теперь можно рассчитываться по QR-коду

В сибирской столице запустили новый способ оплаты проезда в общественном транспорте – с помощью QR-кодов. Первый маршрут, на котором начали тестирование, – линия троллейбуса №2. После этого планируют распространить технологию на весь транспорт Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Для оплаты необходимо сначала отсканировать своим смартфоном QR-код на терминале кондуктора, а после этого подтвердить платеж в мобильном приложении банка. Перевод должен проходить моментально через Систему быстрых платежей. Создатели проекта уверены, что пассажирам будет удобно так оплачивать проезд.

«Мы всегда стараемся использовать любые возможности для повышения качества обслуживания пассажиров на общественном транспорте. Надеемся, жители города по достоинству оценят появление нового сервиса для оплаты проезда через систему быстрых платежей Банка России, – сказал директор предприятия «Пассажиртрансснаб» Константин Каплуновский. – Это удобно, безопасно, надежно и современно».