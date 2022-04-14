В Первомайском районе Новосибирска откроют современный стационар неотложной помощи

Качественная первичная и неотложная помощь станет доступнее для 88 тысяч жителей одного из самых отдаленных районов Новосибирска – Первомайского. Здесь ведется реконструкция стационара для оказания неотложной медпомощи хирургического и терапевтического профилей. Открытие обновленного стационара, который расположится на базе частного медицинского учреждения здравоохранения «КБ «РЖД-Медицина» г. Новосибирск» и будет работать в рамках системы ОМС, запланировано на 2023 год.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов 13 апреля в ходе выездного совещания ознакомился с ходом ремонтных работ в стационаре. В частности, он подчеркнул, что реконструкция данного объекта ведется по поручению главы региона Андрея Травникова, а также по инициативе жителей Первомайского района. Соответствующее соглашение о развитии оказания медицинской помощи населению Первомайского района города Новосибирска было заключено между РЖД и облправительством в 2020 году.