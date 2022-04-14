В Первомайском районе Новосибирска откроют современный стационар неотложной помощи

Ход ремонтных работ проконтролировал первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
Качественная первичная и неотложная помощь станет доступнее для 88 тысяч жителей одного из самых отдаленных районов Новосибирска – Первомайского. Здесь ведется реконструкция стационара для оказания неотложной медпомощи хирургического и терапевтического профилей. Открытие обновленного стационара, который расположится на базе частного медицинского учреждения здравоохранения «КБ «РЖД-Медицина» г. Новосибирск» и будет работать в рамках системы ОМС, запланировано на 2023 год.
Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов 13 апреля в ходе выездного совещания ознакомился с ходом ремонтных работ в стационаре. В частности, он подчеркнул, что реконструкция данного объекта ведется по поручению главы региона Андрея Травникова, а также по инициативе жителей Первомайского района. Соответствующее соглашение о развитии оказания медицинской помощи населению Первомайского района города Новосибирска было заключено между РЖД и облправительством в 2020 году.
Первый замгубернатора в ходе выездного совещания подчеркнул важность открытия данного объекта – здесь качественную и доступную неотложную медицинскую помощь по полисам ОМС смогут получать все жители Первомайского района, а также прилегающих территорий, включая наукоград Кольцово. В настоящее время реконструкция проводится в плановом порядке, ставится задача усилить работы для того, чтобы в 2023 году подготовить стационар к сдаче – в соответствии со сроками, установленными соглашением между РЖД и правительством.
Стационар для оказания неотложной медпомощи хирургического и терапевтического профилей на базе медицинского учреждения здравоохранения «КБ «РЖД-Медицина» г. Новосибирск» рассчитан на 100 мест – 50 коек для терапевтического отделения, 50 – для хирургического с лечебно-диагностическими подразделениями, отделением реанимации и интенсивной терапии, операционным блоком для оказания экстренной хирургической помощи.
Фото: архивы пресс-служб
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