18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Новосибирская промышленность получит поддержку из федерального бюджета

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

О запланированном финансировании рассказал первый зампред Госдумы Александр Жуков.

Первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.

«Одобрены предложения о выделении дополнительных 67 миллионов рублей на докапитализацию фонда развития промышленности Новосибирской области, таким образом в этом году фонд получит 129 миллионов рублей», – отметил Жуков.

Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, данные средства будут направлены на поддержку предприятий обрабатывающих отраслей промышленности региона, на докапитализацию фонда развития промышленности и на приобретение основного промышленного оборудования. Средства будут предоставлены предприятиям на конкурсной основе, о старте отбора будет сообщено дополнительно.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: