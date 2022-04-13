Новосибирская промышленность получит поддержку из федерального бюджета

Первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.

«Одобрены предложения о выделении дополнительных 67 миллионов рублей на докапитализацию фонда развития промышленности Новосибирской области, таким образом в этом году фонд получит 129 миллионов рублей», – отметил Жуков.

Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, данные средства будут направлены на поддержку предприятий обрабатывающих отраслей промышленности региона, на докапитализацию фонда развития промышленности и на приобретение основного промышленного оборудования. Средства будут предоставлены предприятиям на конкурсной основе, о старте отбора будет сообщено дополнительно.