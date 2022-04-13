Рядом с новосибирскими аптеками установили баки для просроченных лекарств

В нашем городе начала действовать акция «Утилизируй правильно», в связи с этим в трех районах города рядом с аптеками поставили специальные баки для просроченных лекарств. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. В течение трех месяцев муниципальные аптеки совместно с «Экологией Сибири» будут принимать просроченные лекарственные средства.



«Цель акции – дать возможность горожанам правильно утилизировать отходы. Обычно дома остается пустая тара из-под лекарств, в основном из пластика или бумаги, которая полностью подлежит переработке. Но старые таблетки, блистеры, шприцы, ампулы нужно утилизировать отдельно, – отметила председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова. – Через три месяца мы посмотрим, каким спросом пользуются баки, и тогда будет принято решение об их тиражировании по всей сети аптек».



За просроченными лекарствами будут приезжать по графику. Пакет с содержимым отправится целиком на сжигание в специализированную печь. В перечне принимаемых отходов: стеклянные пузырьки, тюбики из алюминия и пластика, упаковки от таблеток и капсул (с таблетками и без), свечи, шприцы, капли, антибиотики, болеутоляющие и гормональные препараты. Не принимаются: градусники (электронные, ртутные), органические и пищевые отходы, бытовые и электроприборы.



Баки установлены в трех филиалах муниципальной аптечной сети:

филиал № 198, Красный проспект, 81;

филиал № 237, ул. Демакова, 20;

филиал № 70, ул. Титова, 1.