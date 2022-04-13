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Банк России выпустил серебряную монету в честь юбилея Чуйского тракта

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Эта трасса соединяет Новосибирск с Горным Алтаем.

Банк России выпустил серебряную монету номиналом в три рубля к юбилею Чуйского тракта. В 2022 году этой трассе, соединяющей Новосибирск с Горным Алтаем, исполняется 100 лет.

На монете изобразили карту с трассой и памятник «Нулевой километр Чуйского тракта». Кроме того, на ней видны горы, дорожный серпантин и деревья.

Монета поступит в продажу ближайшее время. Цена, за которую ее можно будет приобрести, пока неизвестна. Эту монету можно считать действительно редкой: ее тираж — всего три тысячи экземпляров.

Фото: Банк России

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