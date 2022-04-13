Банк России выпустил серебряную монету в честь юбилея Чуйского тракта

Банк России выпустил серебряную монету номиналом в три рубля к юбилею Чуйского тракта. В 2022 году этой трассе, соединяющей Новосибирск с Горным Алтаем, исполняется 100 лет.

На монете изобразили карту с трассой и памятник «Нулевой километр Чуйского тракта». Кроме того, на ней видны горы, дорожный серпантин и деревья.