Банк России выпустил серебряную монету в честь юбилея Чуйского тракта

Эта трасса соединяет Новосибирск с Горным Алтаем.
Банк России выпустил серебряную монету номиналом в три рубля к юбилею Чуйского тракта. В 2022 году этой трассе, соединяющей Новосибирск с Горным Алтаем, исполняется 100 лет.
На монете изобразили карту с трассой и памятник «Нулевой километр Чуйского тракта». Кроме того, на ней видны горы, дорожный серпантин и деревья.
Монета поступит в продажу ближайшее время. Цена, за которую ее можно будет приобрести, пока неизвестна. Эту монету можно считать действительно редкой: ее тираж — всего три тысячи экземпляров.
Фото: Банк России
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