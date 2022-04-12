Какие мероприятия запланированы в Новосибирске накануне 9 мая?

Масштабные акции «Георгиевская ленточка» и «Вахта Памяти», киноэпопея «Освобождение», — в преддверии Дня Победы в Новосибирске пройдут знаковые мероприятия с участием молодежи. Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения должна быть постоянной и системной.

«Очень важно при организации и проведении молодежных мероприятий, приуроченных к 9 Мая, обращать внимание подростков на символику: это даты Великой Отечественной войны, георгиевская ленточка, герб города и особенно — Знамя Победы. Напоминаю: по нашему решению над администрацией Ленинского района Знамя будет размещено постоянно. Также в преддверии 9 Мая и не только должна звучать тема „Город трудовой доблести“: дети должны знать, за что Новосибирск удостоен этого высокого звания. Работа по патриотическому воспитанию молодежи должна быть постоянной и системной», — сказал мэр Анатолий Локоть.

Как сообщила заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, с 13 апреля по 9 мая в КК им. В. Маяковского будет организован показ серии фильмов «Освобождение». Это героическая хроника в пяти фильмах, повествующая о наиболее важных сражениях Великой Отечественной войны: Курской битве, форсировании Днепра, освобождении Белоруссии, Украины и штурме Рейхстага. Фильм снимался с 1967 по 1971 годы в местах великих сражений. Показы будут проходить по средам. На каждый планируется приглашать около 700 школьников. Посмотреть киноленты смогут также все желающие. Вход — бесплатный.

27 апреля на Монументе Славы стартует патриотическая акция «Георгиевская ленточка». До 9 мая бойцы студотрядов, курсанты молодежных центров будут раздавать горожанам ленты и памятки с описанием символики, правил и способов ношения. Всего планируется раздать не менее 5000 лент.

В преддверии Дня Победы в каждом районе города будет выставлен почетный караул в рамках сетевого проекта «Вахта Памяти»: участие во всероссийской акции примут более 200 курсантов.

С 1 по 10 мая в Новосибирске будет проходить проект «Мы память вечно сохраним»: нести службу у Вечного огня на мемориальном комплексе «Монумент Славы» в этом году смогут все желающие.

4 мая более 150 бойцов студотрядов будут привлечены к уборке мусора и покраске пилонов на мемориальном комплексе воинов-сибиряков на Заельцовском кладбище.

Региональная акция «Свеча памяти» в этом году будет посвящена Неизвестному Солдату. Она пройдет единовременно на территории всей Новосибирской области 8 мая. В Новосибирске будет организовано 11 площадок, главной из которых станет мемориальный комплекс «Монумент Славы».

9 мая молодежные организации примут участие в акции «Бессмертный полк».