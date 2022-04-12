23 апреля в Новосибирске пройдет общегородской субботник

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил дату весеннего общегородского субботника — он состоится 23 апреля. На аппаратном совещании градоначальник поручил главам районных администраций организовать места для выдачи инвентаря в каждом районе города.

«Привести город в порядок перед майскими праздниками — это наша общая задача. Районным администрациям необходимо организовать пункты выдачи инвентаря, чтобы любой житель смог принять участие в общегородском санитарном дне. Подключаем трудовые коллективы, профсоюзы, активных жителей районов, чтобы привлечь как можно больше участников, — отметил мэр. — Также ведется работа с хозяйствующими субъектами, определяются их участки. Напоминаю, что действующее законодательство позволяет предъявить требования к уборке не только той площади, которую организация арендует или имеет в собственности, но и прилегающей территории».

Вся информация о местах проведения субботника, а также о пунктах выдачи инвентаря будет размещена на сайтах районных администраций и города Новосибирска. Горожанам, желающим принять участие в общегородском санитарном дне и убрать свой двор, нужно обратиться в управляющую организацию.

Собранный во время субботника мусор будет приниматься на полигонах МУП «Спецавтохозяйство» на безвозмездной основе с 21 по 27 апреля включительно. В 2022-м этот период увеличили на трое суток по сравнению с предыдущими годами.

Отметим, что планомерная уборка города началась еще с 22 марта — на дороги вышла летне-подметальная техника. За это время дорожными учреждениями с улиц города вывезено более 2 тысяч тонн смета и грязи. Приступили к помывке и покраске пешеходных ограждений, остановочных павильонов, опор освещения. Во всех районах города организована работа бригад по сбору мусора, по уборке остановок, переходов, парковочных карманов и тротуаров.

Список мест проведения весеннего общегородского субботника — по ссылке.