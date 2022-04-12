В Новосибирской области губернатор получит право снимать с должности мэра

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников получит право объявлять выговор главам местных администраций и увольнять их. Отстранять мэра губернатор сможет после объявления выговора, если проблемы не будут решены в течение месяца.

Соответствующий законопроект уже одобрили в облправительстве. В ближайшее время его рассмотрит новосибирское заксобрание. Предложенные поправки должны привести региональное законодательство в соответствие с федеральным законом №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

На заседании в региональном правительстве министр юстиции Новосибирской области Татьяна Деркач уточнила, что губернатор также получит право избираться на третий срок подряд. При этом из предлагаемого законопроекта исключена норма о возможности отзыва главы региона как президентом Росстт, так и избирателями.

Депутатам заксобрания, согласно предлагаемым поправкам, запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Кроме того, они не смогут убрать с поста главу региона.

Фото: архивы пресс-служб