Что происходит с ценами на сахар в новосибирских магазинах?

После введения антироссийских санкций новосибирцы отмечают значительный рост стоимости как продуктов питания, так и непродовольственных товаров. Новосибирскстат посчитал, насколько изменились цены на отдельные товары.

Ажиотажный спрос на сахар и злоупотребление со стороны производителей привели к тому, что за март стоимость продукта выросла на 54%.

Помидоры подорожали на 46%, гречка – на 14%, маргарин – на 17%, карамельные конфеты – на 15,9%.

Из непродовольственных товаров наибольший рост цен зафиксирован на стиральные машины (41%), USB-флешки (23%), хозяйственное мыло (20%), одежду (20%).

«В марте 2022 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с февралем 2022 года повысились на 7,4%, в том числе на продовольственные товары – на 7,5%, непродовольственные товары – на 10,7%, услуги – на 0,2%», – сказано в сообщении Новосибирскстата.