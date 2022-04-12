Новосибирские дороги начали ремонтировать горячим асфальтом

Новосибирские дорожники приступили к поддерживающему ремонту городских магистралей горячим асфальтом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.



Смесь для ямочного ремонта поставляют подрядчики с асфальтобетонных заводов. Несмотря на то, что холодным и литым асфальтом, а также рециклером магистрали ремонтируют круглый год, с наступлением температур, позволяющих работать горячим асфальтом, ежедневный ремонт будет проводиться в больших объемах на значительных площадях. Специалисты в первую очередь отремонтируют магистрали, по которым ходит общественный транспорт, и улицы с большой степенью разрушений.



Объем финансирования ямочного ремонта — 110 миллионов рублей. Такая сумма позволит восстановить дорожное покрытие, по площади равное восьми футбольным полям.



«Но масштабы разрушений все же больше, поэтому буквально на этой неделе будем принимать решение по увеличению финансирования на этот вид работы», – отметил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.



По словам начальника дорожно-эксплуатационного учреждения №1 Алексея Лыкова, в первую очередь восстановят улицы Бориса Богаткова, Кирова, Старощука, Выборную, Каменскую, Семьи Шамшиных, Сухарную, Кубовую и выход на ул. Владимировскую из тоннеля под железной дорогой.