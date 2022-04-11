Количество новосибирских магазинов, в которых проводят мониторинг цен, значительно выросло

Губернатор Андрей Травников провел оперативное совещание с членами регионального правительства, руководителями областных исполнительных органов государственной власти, главами муниципальных образований региона.

В ходе совещания с докладом о ситуации на потребительском рынке Новосибирской области на 11 апреля выступил заместитель министра – начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области совместно с минпромторгом региона продолжают работу по проведению ежедневного ценового мониторинга 68 позиций продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. До конца минувшей недели проверка проводилась в 193 торговых объектах. Сегодня к ним добавлены еще 107, итого эта цифра доведена до 300.

Глава региона подчеркнул, что в Новосибирской области имеются запасы основных товаров на срок от 30 дней и более. «Важно, чтобы все эти продукты были на полках отдельных магазинов, чтобы никто не создавал искусственный дефицит и ажиотаж, не пытался поднять цены. Наш минпромторг вдвое расширил количество магазинов, подпадающих под мониторинг, – отметил Андрей Травников. – Эту работу необходимо продолжать, реагировать на все сигналы граждан об отсутствии тех или иных товаров. Предпосылок для пустых полок нет, дефицит может быть или искусственно созданным, или следствием ошибок в организации работы. Новосибирская область все необходимое производит сама, остается только доставить эти продукты до наших покупателей».

Ежедневно министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства осуществляет мониторинг товарных запасов на отдельные группы продовольственных и непродовольственных товаров. Еженедельно по вторникам проводится заседание штаба по устойчивому функционированию предприятий потребительского рынка.