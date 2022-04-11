Финансирование национальных проектов в Новосибирской области увеличили более чем на 25%

В 2022 году более 44 миллиардов рублей запланировано на реализацию нацпроектов в Новосибирской области, в рамках которых продолжится строительство и реконструкция социальных объектов, а также будет оказана поддержка предприятиям региона.

О достижениях в реализации национальных проектов в регионе по итогам 2021 года и планах на 2022-й, а также работе проектного офиса, ответственного за реализацию на территории Новосибирской области региональной составляющей нацпроектов, рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

«Благодаря реализации нацпроектов в 2021 году в эксплуатацию были введены 2 школы, 8 детских садов и 7 автоклубов, открыто 6 модельных библиотек и отремонтированы 7 зданий школ искусств. Также в регионе в нормативное состояние было приведено 315,6 километров автодорог, благоустроено 116 дворов и 71 общественное пространство», – отметил министр.

Большое внимание в прошлом году было уделено строительству объектов здравоохранения: на базе Центральной клинической больницы был создан еще один региональный сосудистый центр, переоснащены два региональных сосудистых центра и три первичных сосудистых отделения. Кроме того, созданы 5 новых центров амбулаторной онкологической помощи в Барабинске, Тогучине, Бердске, Черепаново и Советском районе Новосибирска.

Кроме того, в прошлом году в Новосибирской области были внедрены 12 инструментов регионального экспортного стандарта 2.0, улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, а количество предприятий, вовлеченных в национальный проект «Производительность труда» в Новосибирской области, при целевом показателе 41 на конец 2021 года фактически составило 51, что позволило Новосибирской области войти в число регионов – лидеров по реализации нацпроекта.

«Нацпроекты – это важный инструмент, который показательно меняет жизнь населения в лучшую сторону. В планах на 2022 год – открытие 4 детских садов, 9 школ, 45 фельдшерско-акушерских пунктов и 185 объектов городского благоустройства, – сообщил Лев Решетников, – Сбавлять темпы мы не планируем – будем отвечать на все текущие запросы населения».