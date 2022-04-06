У редких обезьянок из Новосибирского зоопарка — прибавление в семействе

В Новосибирском зоопарке им. Ростислава Шило на свет появился очковый лангур с ярко-оранжевым окрасом. С возрастом его окрас изменится.

«Это уже пятый малыш от этой самки», — сказано в сообщении зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». Подписчики в комментариях окрестили детеныша «прелестью» и «солнечным малышом».

Пару очковых лангуров Новосибирский зоопарк получил в 2012 году из Ташкентского зоопарка. В зоологических парках этот вид приматов встречается крайне редко. В России их вовсе больше нет ни в одном зоопарке.