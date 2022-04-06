На станции «Спортивной» в новосибирском метро появятся восемь тематических панно

До конца апреля в новосибирском метро на станции «Спортивной» установят восемь настенных композиций, изображающих спортсменов. Об этом сообщили на сайте «СибТрансСтрой».

«Панно с изображением спортсменов установят в зоне эскалаторов по два на подъем, для них уже подготовили каркасы. Идея принадлежит новосибирскому архитектору, сотруднику компании «Метро МиР Ольге Бахаревой», — прокомментировали в «СибТрансСтрой».

На шести панно из гранита изобразят футболиста, фигуристку, бобслеиста, сноубордиста, лыжника, баскетболиста. На двух композициях из нержавеющей стали изобразят хоккеиста и фигуристку.

Фото: «СибТрансСтрой»