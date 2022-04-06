В Новосибирском областном кожвендиспансере заработал детский стационар

Яркие стены, игровые зоны, удобные кровати – обновленный детский стационар кожвендиспансера принимает первых пациентов. Теперь в отделении на двадцать мест – три обособленные зоны, можно разделить госпитализированных детей не только в зависимости от диагноза, но и по возрасту.

В коридорах и палатах стены покрасили в яркие цвета, купили новую цветную мебель, организовали игровую и учебную комнаты, зону отдыха с мультфильмами. Дежурный пост в холле похож на витрину игрушечного магазина. Главный врач областного кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко пояснила, что дети обычно лечатся в стационаре, в зависимости от диагноза, двадцать-сорок дней. Старались, чтобы маленьким пациентам в больнице все это время было спокойно и удобно.