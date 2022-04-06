18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Новосибирском областном кожвендиспансере заработал детский стационар

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

После капитального ремонта он стал красочным и комфортным.

Яркие стены, игровые зоны, удобные кровати – обновленный детский стационар кожвендиспансера принимает первых пациентов. Теперь в отделении на двадцать мест – три обособленные зоны, можно разделить госпитализированных детей не только в зависимости от диагноза, но и по возрасту.

В коридорах и палатах стены покрасили в яркие цвета, купили новую цветную мебель, организовали игровую и учебную комнаты, зону отдыха с мультфильмами. Дежурный пост в холле похож на витрину игрушечного магазина. Главный врач областного кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко пояснила, что дети обычно лечатся в стационаре, в зависимости от диагноза, двадцать-сорок дней. Старались, чтобы маленьким пациентам в больнице все это время было спокойно и удобно.

«Даже у взрослых заболевание атопическим дерматитом и псориазом по [тяжести] страданий – на уровне инфаркта миокарда и сахарного диабета. Представляете, что чувствуют дети, которые здесь находятся? Мы концептуально поменяли цвет, чтобы он был жизнерадостный, чтобы ребятишки не боялись врачей, медицинских сестер, [чтобы] им было здесь комфортно», — отметила главврач.

Позаботились и о комфорте родителей, которые лежат здесь с малышами. Для них заказали раздвижные кровати с дополнительным спальным местом. В буфете теперь есть микроволновка, в общем холле – холодильник и кулер. На ремонтные работы, новую мебель, оборудование, постельное белье, игрушки и прочие небольшие, но важные детали потратили 3,2 миллиона рублей.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов пояснил, что ремонт сделали за счет областного бюджета и собственных средств диспансера: «Это планомерное развитие системы организации дерматологической помощи. Обновленное отделение покрывает все потребности в стационарной помощи [данного профиля] детскому населению на территории Новосибирской области».

Детский омбудсмен региона Надежда Болтенко, которая тоже присутствует на открытии отделения, отметила, что здесь создано все необходимое не только для детей, но и для медперсонала. Что тоже очень важно для качества лечебного процесса.

Виктория Онипченко рассказывает, что то или иное заболевание кожи диагностируют в Новосибирской области у каждого шестого ребенка. Всего таких заболеваний — более двух тысяч, самые распространенные — псориаз, атопические дерматиты, экземы. Госпитализация, конечно, требуется далеко не всем пациентам. Многие лечатся амбулаторно или в дневных стационарах диспансера. 21 марта, тоже после ремонта, начали работу два новых дневных отделения: на Планировочной, 10 и Декабристов, 72. Таким образом, в структуре областного кожно-венерологического теперь три дневных стационара. В ближайших планах развития дерматологической службы региона — внедрение новых технологий, в том числе клеточных, закупка современного оборудования, расширение возможностей лабораторной диагностики.

Фото: архивы пресс-служб

 

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: