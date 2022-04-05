Новосибирцы смогут использовать транспортную карту в других регионах страны

Пользователям транспортных карт Новосибирска стал доступен проезд в единой системе «Электронный проездной». Эта программа действует уже во многих городах России (Горно-Алтайск, Бийск, Оренбург, Краснодар, Магадан, Элиста, Благовещенск и др.). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В конце прошлого года компания «Золотая Корона», которая развивает цифровую платформу «Электронный проездной», представила проект «Транспортный роуминг». Благодаря этой программе оплата проезда стала удобной для многих пассажиров. Теперь чтобы проехать в общественном транспорте другого региона, не нужно приобретать дополнительную (гостевую) транспортную карту: можно воспользоваться той, которая уже есть на руках. При этом оплата проезда осуществляется по тарифам и с применением скидок того региона, где осуществляется проезд.

«Теперь любой пользователь ЕТК-онлайн имеет возможность не только пополнять карту дистанционно в сети Интернет и экономить денежные средства при пересадках на общественном транспорте в городе Новосибирск, но и использовать ее для оплаты проезда в других регионах, – рассказал директор «Пассажиртрансснаб» Константин Каплуновский. — Мы очень надеемся, что количество подключившихся регионов будет увеличиваться, и все большее количество пассажиров выберет транспортную карту для оплаты проезда».

Преимуществом единой транспортной карты является наличие скидки на проезд в размере одного рубля на маршрутах муниципальных перевозчиков. ЕТК принимают к оплате проезда в Новосибирском метрополитене, на маршрутах муниципальных и популярных коммерческих перевозчиков, подключенных к системе «Электронный проездной – Новосибирск».