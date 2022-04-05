Новосибирская область получит дополнительное федеральное финансирование на борьбу с коронавирусом

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении Комиссии Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.

«Одобрены предложения о выделении в 2022 году дополнительных 525 миллионов рублей ФОМСу Новосибирской области, — отметил Александр Жуков. — Средства пойдут на лечение жителей региона, в том числе на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)».