В Заельцовском парке появятся комфортные домики для птиц

Утром во вторник, 5 апреля, в Заельцовском парке начнут устанавливать дуплятники для лесных певчих птиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Домики оборудуют не только для птиц, но и для летучих мышей, это поможет сохранить биоразнообразие городских лесов. Специальное жилье, где смогут укрыться крылатые обитатели, установят вдоль экотропы. Ее сооружают в ходе реконструкции Заельцовском парка. Работы по его благоустройству планируют закончить в начале мая текущего года.

Отметим, что обустройство дуплятников — не первое мероприятие по созданию комфортных условий для животных в Новосибирске. Так, например, чуть раньше, 1 апреля стартовала акция по установке бельчатников «Подари домик белке».