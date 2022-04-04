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В Заельцовском парке появятся комфортные домики для птиц

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Это поможет сохранить разнообразие фауны городских лесов.

Утром во вторник, 5 апреля, в Заельцовском парке начнут устанавливать дуплятники для лесных певчих птиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Домики оборудуют не только для птиц, но и для летучих мышей, это поможет сохранить биоразнообразие городских лесов. Специальное жилье, где смогут укрыться крылатые обитатели, установят вдоль экотропы. Ее сооружают в ходе реконструкции Заельцовском парка. Работы по его благоустройству планируют закончить в начале мая текущего года.

Отметим, что обустройство дуплятников — не первое мероприятие по созданию комфортных условий для животных в Новосибирске. Так, например, чуть раньше, 1 апреля стартовала акция по установке бельчатников «Подари домик белке».

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