Губернатор Новосибирской области потребовал ускорить темпы ямочного ремонта

Вопросы качества дорожного покрытия глава области рассмотрели на оперативном совещания в региональном правительстве 4 апреля.

«У меня ощущение, что ямочным ремонтом в Новосибирской области начинают активно заниматься только тогда, когда губернатор об этом напоминает. Я привык к тому, что дорожники, как только наступает весна и дороги подсыхают, используют любую возможность, чтобы начать ремонт. Здесь я этого не наблюдаю, — сказал задачу губернатор Андрей Травников. — Ощущение, что мы ждем больших контрактов. Поручаю министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с депутатским корпусом провести серию выездов и разобраться, почему ямочный ремонт идет так вяло».

Отметим, что темпы выполнения дорожно-строительных работ находятся на особом контроле правительства Новосибирской области. Предпринимаются меры для поддержания экономической стабильности в транспортной и логистической отрасли, обеспечению запланированного в 2022 году объема ввода в эксплуатацию автомобильных дорог.