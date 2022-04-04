Пригородные поезда в Новосибирской области переходят на «дачное» расписание

В Новосибирской области с 11 апреля будут ходить дополнительные пригородные электропоезда. Информация об этом появилась на сайте АО «Экспресс-пригород» сегодня, 4 апреля. Выход составов приурочен к началу дачного сезона. Всего в ближайшие два месяца в регионе запустят 45 новых электричек.

«В период с 11 апреля по 7 мая на Жеребцовском направлении будут дополнительно назначены 9 пригородных поездов, на Кузбасском направлении 16 пригородных поездов, на Западном направлении 8 пригородных поездов, на Южном направлении 5 пригородных поездов, на Восточном направлении 7 пригородных поездов», — сообщили в АО «Экспресс-пригород».

На летний период, как уточнили в компании, в зависимости от погодных условий также планируется ввести дополнительные пригородные поезда. Они будут курсировать по маршруту Новосибирск-Главный — Искитим.