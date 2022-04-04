В новосибирском правительстве обсудили обеспечение жителей необходимыми продуктами питания

В ходе оперативного совещания Андрей Травников рассмотрел вопросы бесперебойного обеспечения населения необходимыми продуктами питания.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров представил участникам заседания результаты мониторинга состояния потребительского рынка региона.



Губернатор поручил руководителю минпромторга оптимизировать график доставки в магазины наиболее востребованных жителями продовольственных товаров.



«Нужно адресно поработать с магазинами и сетями – информация не совпадает, вы докладываете о том, что запасы есть, идут опережающие поставки, а во многих магазинах этих продуктов нет. Очевидно, кто-то придерживает продукты на оптовых складах, или как мы уже выявляли, лично я выявлял, не оптимальные графики доставки. Займитесь более адресно, вместе с прокуратурой, с УФАС, этим вопросом», – отметил Андрей Травников.



По данным минпромторга, за прошедшую неделю на горячую линию поступило порядка 170 звонков от жителей региона, с информацией об отсутствии необходимых товаров. 113 звонков получено от пенсионеров, большее всего жалоб поступило на отсутствие сахара, 53 звонка, и росту цен на него, 65 обращений.



Проводимый министерством мониторинг наличия продовольственных запасов, без учета ежедневных поставок, в среднем, показывает, что запасы сахара, круп, яиц, овощей составляют 17 дней, предметов личной гигиены – 35 дней. На данный момент у оптовых компаний имеется около 700 тонн сахара, ожидается поставка в регион еще около 1,5 тысяч тонн. Запасы соли оцениваются в 650 тонн, в течение двух недель в область должны поступить еще 975 тонн.

Фото: архивы пресс-служб