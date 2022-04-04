Андрей Травников поручил проконтролировать качество уборки льда и снега с крыш

Глава региона потребовал проверить качество уборки наледи и снега с кровель и козырьков жилых домов и социальных объектов после падения глыб льда на прохожих в Новосибирске. Это поручение губернатор озвучил в понедельник, 4 апреля, на оперативном совещании в правительстве.

«Засучите рукава и проведите проверки всех собственников зданий. Несмотря на мораторий, проведение контрольно-надзорных мероприятий на жилищные организации не распространяется, — заявил Андрей Травников. — Их можно и нужно привлекать к ответственности за нарушения. Это – угроза жизни людей».

Отметим, что в последнее время участились случаи падения замерзшего снега и льда на новосибирцев. В частности, ледяные глыбы травмировали жителей на проспекте Маркса и улице Ученическая в Первомайском районе.