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Движение грузовых автомобилей ограничили в Новосибирской области

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Ограничение для большегрузов будет действовать с 4 апреля по 22 мая.

На территории Новосибирской области вводится временное ограничение движения грузовых транспортных средства на региональных и межмуниципальных автодорогах. Весеннее. Весеннее ограничение для большегрузов будет актуально с 4 апреля по 22 мая. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

При этом предусмотрены исключения для пассажирского транспорта и большегрузов, перевозящих продукты питания, лекарственные препараты и другие социально значимые в условиях антироссийских санкций грузы. Отметим, что такое ограничение вводят каждый год, чтобы обеспечить сохранность дорог.

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