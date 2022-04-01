Ребрендинг новосибирского метрополитена: на станции «Золотая Нива» обновили логотип

На станциях метро в Новосибирске начали обновлять логотипы с буквой «М». Первой стала станция «Золотая Нива». Об этом сообщают на официальном сайте метрополитена.

Новая буква «М» будет выполнена с использованием цвета флага города. «Белый – символ чистоты и свободы, красный – традиционный символ метро во всех городах. Зеленый – символ экологии, самого чистого вида городского пассажирского транспорта. Синие волны — символ Оби, берега которой соединил метрополитен», — отметили в пресс-службе городской подземки.

Менять логотипы на всех станциях будут в течение апреля. Также известно, что метрополитен сам финансирует этот «ребрендинг».

Фото: архивы пресс-служб