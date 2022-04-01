В новосибирском Академгородке планируют благоустроить Центральный пляж

Новосибирские власти планируют благоустроить пространство Центрального пляжа в Академгородке в текущем году. В мэрии стартовало обсуждение дизайн-проекта пляжа.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии приступил к разработке концепции развития и благоустройства пляжа. Жители Новосибирска до 15 апреля могут высказать свое мнение о том, каким должно быть летнее место отдыха. Внести предложения по благоустройству территории пляжа можно, заполнив анкету.

Власти изучат мнения новосибирцев, после этого архитектурная мастерская разработает дизайн-проект благоустройства пляжа. Второй этап общественных обсуждений пройдет 30 апреля. На площадке «Точка кипения» пройдет воркшоп по проектированию, в котором примут участие горожане и приглашенные эксперты, сообщает «BFM-Новосибирск».