Когда в Новосибирскую область придет шестая ковидная волна?

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина заявила, что шестая волна коронавируса неизбежна, и необходимо продолжать вакцинацию против ковида. По ее мнению, с учетом эпидпоказаний новая волна может прийти в регион уже к маю.

«Мы с вами понимаем, что очередная волна будет. В Китае есть "дельта-омикрон" и уже введен локдаун, в Европе появился "стелс-омикрон". Как будет проходить эта волна у нас, зависит от той ревакцинации, которую получат жители Новосибирской области. Обязательная вакцинация, которая действовала в октябре-ноябре для определенных категория граждан, была отменена. Сейчас для той же категории граждан должна быть проведена ревакцинация, по нашему плану она охватит не менее 60% населения», — сказала замминистра.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова подчеркнула, что эпидситуация по-прежнему остается напряженной. Несмотря на заметное снижение случаев инфицирования, текущие показатели заболеваемости в 9 раз выше прошлогодних. Она также отметила, что эпидемиологическое благополучие населения зависит от уровня коллективного иммунитета.