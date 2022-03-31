Новосибирская фармацевтическая компания запускает производство препаратов для щитовидной железы

Новосибирская фармацевтическая компания Renewal (ПФК «Обновление») в середине апреля этого года планирует запустить выпуск препарата «L-тироксин Реневал» для терапии гормональной недостаточности щитовидной железы в объеме до 200 тысяч упаковок в месяц. 90% подобных лекарств на российском рынке — импортные, производство в Сибири позволит закрыть рынок отечественной продукцией на 100%, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Владимир Гречкин.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее сообщал, что в рамках мониторинга, а также, по данным обращений граждан, отмечались факты отсутствия в аптеках страны ряда лекарств, в частности «Левотироксина», который используется при заболевании щитовидной железы. В первую неделю марта его продажи увеличились в десять раз, во вторую — в пять. Это было связано с тем, что пациенты, принимающие эти препараты, закупали их впрок с большим запасом.

«В планах компании обеспечить фармацевтический рынок России бесперебойными поставками препарата в требуемом количестве. Планируем запуск производства в течение двух недель, по мере получения регистрационных документов. Технически мы подготовлены, сырье и компоненты для производства в наличии. Выпускаем на имеющихся мощностях», — отметил господин Гречкин.

Эксперт подчеркнул, что заболевания щитовидной железы занимают второе место в структуре эндокринной патологии.

«Более 90% рынка занимают препараты, произведенные за рубежом. В реестре зарегистрированных лекарственных препаратов имеется два производителя из РФ, включая Renewal. Технически имеющихся производителей достаточно, чтобы на 100% закрыть потребность в данных лекарственных препаратах у всех пациентов РФ. Мы в настоящий момент работаем над тем, чтобы компенсировать низкую представленность лекарственного препарата в аптеках страны, и будем выпускать столько упаковок продукции, сколько потребуется заказчикам», — сообщил Владимир Гречкин.