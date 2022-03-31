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Рядом с новосибирским ТРЦ «Ройял Парк» планируют обустроить сквер

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Обсуждение проекта сквера будет проходить на портале «Зеленый Новосибирск» до 13 апреля.

За торгово-развлекательным центром «Ройял Парк» в Новосибирске хотят создать сквер. Проект уже опубликован на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск».

Парк рядом с новым ЛДС в Новосибирске будет подтапливать каждую веснуСквер будет расположен на улице Галущака. На данный момент это заброшенный участок между домами и строящимися жилыми комплексами. Место для будущего сквера ограничено улицами Дуси Ковальчук с северо-запада, Красный проспект с северо-востока, Дачная с юго-запада. Территория принадлежит к пойменной зоне реки Ельцовка-1, которая сейчас протекает в коллекторе. Вместе с тем, пойменная территория осваивается и формируется новый рельеф, а русло реки будет отсыпано до отметок существующих улиц Галущака и Дачной.

Ожидается, что в сквере будут отдыхать жители ближайших домов. Площадь сквера составит 1,6 га. Там построят пешеходные дорожки, велодорожки с кольцевым движением. Кроме того, установят фонари и скамейки, смонтируют детскую игровую площадку и спортплощадку с тренажерами. В парке высадят крупномерные деревья и кустарники.

Обсуждение проекта сквера будет проходить на портале «Зеленый Новосибирск» до 13 апреля.

Фото: архивы пресс-служб

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