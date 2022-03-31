В Новосибирске прошли испытания «Кукурузника» для тушения пожаров

В Новосибирске протестировали улучшенный самолет Ан-2, который также называют «Кукурузником». Он оснащен мощным двигателем и водосливным устройством для тушения пожаров. Об испытательном полете рассказали в сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина.

«В Новосибирске состоялся первый испытательный полет самолета ТВС-2МС с водосливным устройством. В ходе испытательного полета выполнена практическая отработка сброса 800 литров воды с высоты 20 метров», – сообщили в пресс-центре СибНИА.

Максимум самолет может вместить 2 тысячи литров воды. Относительно небольшой размер позволит ему садиться в местах, недоступных для другого транспорта.

Самолет планируется использовать при тушении лесных, бытовых и промышленных пожаров.

Фото: архивы пресс-служб