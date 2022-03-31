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Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске обойдется почти в миллиард рублей

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Работы планируется закончить в декабре 2023 года.

«Гормост» разместил на портале «Госзакупки» контракт на выполнение разработки рабочей документации и ремонта Октябрьского моста. Сумма контракта — 998 миллионов рублей. Подать заявку можно до 15 апреля включительно.

Победитель аукциона должен будет произвести комплексные работы по реконструкции Октябрьского моста. Согласно информации приложения №1 к контракту, первый этап — подготовительные работы при ремонте моста, второй — обеспечение безопасного движения, третий — обеспечение производства при ремонте моста, четвертый — непосредственно ремонт моста.

В числе подготовительных работ — устройство и демонтаж основания временных дорог и строительного городка из плит, устройство временных колейных дорог из сборных железобетонных плит, установка временных дорожных знаков и т.д.

Ремонт подразумевает под собой полную замену основания проезжей и пешеходной части Октябрьского моста, а также системы освещения. Дата окончания выполнения работ на объекте — 08 декабря следующего года.

Фото: 2ГИС

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