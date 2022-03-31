Новосибирск останется новогодней столицей без талисмана?

Городские власти решили не устраивать повторное голосования для выбора талисмана новогодней столицы. Первый конкурс был остановлен мэрией, поскольку в администрации сочли результаты дискредитирующими. По их мнению, в опрос вмешались организационные группы, которые не имеют отношения к Новосибирску.

На выбор в качестве талисмана изначально были представлены подопечные Новосибирского зоопарка: манул Айша, орангутанг Бату, снежный барс Саян, амурский тигр Макс, белая медведица Шилка (уже давно обитает в зоопарке в Японии). Под конец голосования лидировал народный избранник Бату, его кампанию вели местные блогеры и некоторые депутаты, а местные жители приходили к его вольеру с агитационными плакатами.

Вероятно, кандидатура Бату не устроила кого-то, поэтому неожиданно в лидеры стал вырываться аутсайдер барс Саян. Всего за сутки он набрал несколько десятков тысяч голосов. Тогда-то местные власти вмешались и закрыли голосование по просьбе зоопарка, так как конкурс приобрел «политический контекст». Планировалось провести новое с новыми животными, но сегодня стало известно, что от голосования решили отказаться вовсе.

«Мы, скорее всего, решили, что у нас не будет талисмана как такового. Раз началась такая ситуация, по новой все это делать смысла нет», — сообщила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Работу решили сконцентрировать на создании снежинки, — главного символа новогодней столицы.

Фото: архивы пресс-служб