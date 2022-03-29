Андрей Травников: «Искусственную инфляцию, которую разогревают некоторые участники рынка, можно сдержать»

Глава региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания с членами облправительства подтвердил, что наблюдаемая сегодня естественная инфляция будет идти темпами несколько выше прошлогодних. «И курсовые разницы, и процентные ставки по кредитам, и удорожание логистических маршрутов – все это будет влиять на цены, в том числе на стоимость предметов первой необходимости. Но то, что мы наблюдали в первые недели марта, когда некоторые магазины, даже сетевые, пытались поднять цены на отдельные наименования продуктов и товаров, точно не связано с естественной инфляцией. На рост цен влияло только желание воспользоваться ситуацией и подзаработать дополнительные деньги. Тот контроль, который мы установили над работой торговых точек, над запасами и поставками, приносит эффект, и резервы в этой нашей совместной работе есть. Необходимо расширять перечень торговых точек, подлежащих мониторингу, более оперативно обмениваться информацией, привлекать ФАС, прокуратуру и другие федеральные ведомства. Влиять на ситуацию можно, и искусственную инфляцию, которую разогревают некоторые участники рынка, можно сдержать», – отметил губернатор.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров доложил о том, что сейчас ведется ежедневный ценовой мониторинг по 68 позициям продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в 179 торговых объектах в муниципальных образованиях региона.